Groen licht voor windmolen d'Arta ondanks 103 bezwaren en negatief advies Ardoois gemeentebestuur

29 maart 2019

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft een omgevingsvergunning verleend aan nv Aspiravi voor het bouwen van een windturbine bij het diepvriesgroentenbedrijf d’Arta langs de Pittemsestraat. Tijdens het openbaar onderzoek werden 103 bezwaren ingediend. Ook het gemeentebestuur van Ardooie bracht een negatief advies uit. Daarentegen waren alle uitgebrachte technische adviezen van het directoraat-generaal Luchtvaart, het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Omgeving en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) unaniem gunstig. De deputatie volgt nu het gunstig advies van de POVC die verwijst naar de bundeling van de windturbine en het bedrijventerrein. ”Door deze inplanting wordt er geen nieuwe open ruimte aangesneden, maar wordt het bestaande ruimtegebruik geoptimaliseerd. De omvang van het bedrijventerrein en het feit dat het bedrijf zelf de volledige energie zal gebruiken, rechtvaardigen dat slechts één turbine kan en mag worden vergund. Er is geen ruimte voor bijkomende windturbines aansluitend in de ruimere omgeving”, luidt het oordeel van de deputatie. “De gevraagde turbine wordt centraal op het bedrijventerrein ingeplant, zodat mogelijke effecten grotendeels door het bedrijventerrein opgevangen worden. Uit het advies van de POVC blijkt dat de hinder en impact goed beheerst kunnen worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag aan slagschaduw mag ondervinden.”