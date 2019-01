Gewezen schepen neemt advocaat onder de arm en trekt geldigheid voordrachtsaktes in twijfel Installatievergadering Ardooie overschaduwd door breuk met Chantal Vande Vyvere Sam Vanacker

02 januari 2019

21u33 4 Ardooie Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad in Ardooie bleek dat gewezen schepen Chantal Vande Vyvere (Groep82), die ondanks een groot aantal voorkeurstemmen geen nieuw schepenmandaat kreeg, de strijd niet opgeeft. Vande Vyvere nam een advocaat onder de arm.

Vreemd genoeg liet burgemeester Karlos Callens (Groep82) na de eedafleggingen weten dat de aanstelling van de gemeenteraadsvoorzitter door omstandigheden uitgesteld werd. Na afloop van de installatievergadering werd duidelijk waarom. Chantal Vande Vyvere onthield zich van commentaar, maar overhandigde wel een kopie van een aangetekende brief aan de pers. Uit die brief blijkt dat ze de strijdbijl nog lang niet begraven heeft.

Concreet trekt Vande Vyvere de geldigheid van de voordrachtsakten voor enerzijds de functie van kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad en anderzijds de functie van kandidaat-voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in twijfel. Volgens de gewezen schepen zijn beide aktes ‘door middel van een list en op bedrieglijke wijze’ ondertekend door haarzelf en minstens zeven andere verkozenen. De voordrachtsaktes in kwestie zouden zelfs blanco ondertekend zijn, dus zonder dat er namen op ingevuld waren. Verder zou de stemming over die aktes evenmin koosjer verlopen zijn.

“Omdat de aktes en dus de voorgedragen kandidaten ongeldig tot stand gekomen zijn, kunnen de kandidaten in kwestie niet beëdigd worden op de installatievergadering”, besluit de advocaat van Vande Vyvere in de brief. “Als er geen gevolg gegeven wordt aan dit schrijven, zal mijn cliënte zich verplicht voelen klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.”

Eerder bleef burgemeester Karlos Callens erg op de vlakte over het dispuut met Vande Vyvere. Hij hield het op een ‘vertrouwensbreuk’ en ging verder niet in detail. Hoe zijn partij nu zal reageren op de brief van hun ex-schepen, valt af te wachten. Feit is wel dat de eedaflegging van de voorzitter van de gemeenteraad alvast uitgesteld werd. De voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst echter werd woensdagavond wél verkozen. Die taak is voor Terry Callens (Groep82). Of Vande Vyvere nu effectief naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen stapt, is voorlopig onduidelijk.

Oppositieraadslid Christine Vandewaetere (SamenPlus) ten slotte deed ook haar duit in het zakje. Zij richtte zich tot de meerderheid. “Ik denk dat ik spreek voor heel veel Ardooienaars als ik zeg dat het een bijzonder spijtige zaak is dat Chantal Vande Vyvere aan de kant geschoven werd. In onze ogen heeft ze de voorbije zes jaar goed werk geleverd als schepen op vlak van sport en kinderopvang en dat verdient erkenning. Maar goed, dit is weliswaar jullie interne keuken en ik ga er niet verder op in gaan. Laat ons hopen dat uw opvolging later even ‘democratisch’ verloopt.”

De installatievergadering zelf verliep overigens al bij al relatief rustig. Alle negentien de gemeenteraadsleden, inclusief Vande Vyvere, legden de eed af, waarna ook schepenen Krist Soenens, Véronique Buyck en Kathleen Verhelle ingezworen werden. Toen Vande Vyvere echter de eed aflegde als gewoon gemeenteraadslid, leverde haar dat wel een opmerkelijk stevig applaus op van haar achterban.