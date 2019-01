Gewezen schepen naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen nadat burgemeester haar beticht van schriftvervalsing Charlotte Degezelle

16 januari 2019

21u36 0 Ardooie De politieke bom is in Ardooie deze avond volledig gebarsten. Tijdens de gemeenteraad kondigde burgemeester Karlos Callens (Groep 82) aan dat de voordrachtsakte van Chantal Vande Vyvere, de gewezen schepen die eind vorig jaar in ongenade viel bij Groep 82, voor de functie van gemeenteraadsvoorzitter niet geldig is en nam zelfs de term schriftvervalsing in de mond. Vande Vyvere dient klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Drie gemeenteraadsleden stuurden een voordrachtsakte binnen voor de functie van gemeenteraadsvoorzitter in Ardooie. Die verkiezing werd eerder deze maand uitgesteld tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad omdat Chantal Vande Vyvere de geldigheid van de akten in twijfel trok. “Volgens de wet moeten we dan ook vandaag een extra gemeenteraad organiseren”, duidde burgemeester Karlos Callens. “Er kwam een actie binnen van Kimara Goethals van oppositiepartij Samenplus, van Hein Defour van Groep 82 en van Chantal Vande Vijvere. Haar kandidatuur is niet geldig want op de akte staan handtekeningen gefotokopieerd.”

Vande Vyvere vroeg en kreeg het woord van de burgemeester, waarna de gemeenteraad verviel in een kibbelpartij tussen beide. “Ik heb de akte op 7 januari, na de installatievergadering, ingediend”, aldus Vande Vyvere. “U hebt toch voldoende tijd gehad om me te laten weten dat deze niet geldig was. Waarom is dit niet gebeurd?” “U zou moeten weten dat een akte met gekopieerde handtekeningen niet kan. Dat is schriftvervalsing. Zowel u, als de advocaat die u onder de arm nam, weten dit”, reageerde Callens. “Bovendien heb ik geprobeerd om zaterdag te bellen en wist ik uit goeie bron dat u op de hoogte was van het nieuws.” “Ik was telefoon verwachtende”, aldus Vande Vyvere. “U had meer dan genoeg tijd om me te verwittigen, wat u me beloofd had. Een woord is normaal een woord. Maar dit wijst niet op een democratische en juiste manier van werken. U doet alles om me buiten de partij te zetten. Dit toont hoe ondemocratisch u bent.” Callens sloot af met de woorden: “Ik volg de wet.”

Bij de uiteindelijke stemming kon de gemeenteraad dus enkel kiezen voor Kimara Goethals of Hein Defour. Eén stemformulier bleef blanco. Kimara kreeg vier stemmen en Hein 13. Hij mag zich de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter noemen. Maar Vande Vyvere laat het hier niet bij. “Ik blijf vechten”, reageert ze. “12 jaar geleden stond Karlos Callens vier keer aan m’n deur met de vraag om op zijn lijst te staan. Hij wist dat ik een stemmenkanon zou zijn. Maar nu heb ik te veel stemmen en moet ik weg. Ik laat het hier niet bij en trek naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.”

Ook oppositiepartij Samenplus wil weten hoe de vork precies aan de steel zit. “Als oppositiepartij laten we het hier niet bij”, aldus Kimara Goethals. “We zullen stappen ondernemen om uit te zoeken of alles rechtmatig verlopen is. Wellicht staat de burgemeester wel recht in z’n schoenen als hij zegt dat de akte van Chantal niet geldig is, maar toch gaan we het uitzoeken.” Karlos tot slot benadrukt dat hij enkel deed wat moest. “Niets anders dan de wet. Ik sta recht in m’n schoenen. Dat ben ik zeker. Maar als Chantal naar de rechtbank trekt, met de rechtbank weet je het nooit. Het is vooral jammer dat dit moet gebeuren.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.