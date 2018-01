Gemeente opent bufferbekken met K3 25 januari 2018

02u39 0

De Gemeente Ardooie opent bufferbekken De Waterbek officieel op 20 juli met een muziekevent. Gisteren maakten ze via Facebook de eerste naam bekend. Dat is direct niet de minste want de meisjes van K3 zullen in de groene omgeving optreden (CDR)