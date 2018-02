Geen subsidies voor heraanleg De Waterbek 02 februari 2018

02u51 0 Ardooie Het gemeentebestuur heeft grote plannen met het bufferbekken aan de Berlingmolenstraat dat de naam De Waterbek kreeg. Ze willen er een schapenweide, speelzone, picknickruimte, een looppiste, een vogelkijkhut en een parking voorzien. De opening is voorzien op 20 juli en de gemeente maakte al bekend dat K3 er komt optreden. Maar volgens oppositiepartij N-VA zou dit alles wel eens in het gedrang kunnen komen.

"Een gezonde ambitie hebben is een goede eigenschap. Maar te ambitieus zijn is niet gezond. N-VA heeft uit goed ingelichte bron vernomen dat het project dat vorig jaar werd ingediend voor de opwaardering van het bufferbekken verworpen is door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, met als belangrijkste element dat er te veel functies opgenomen worden", zegt Steven De Wulf. "Dat de beleidsadviseurs van het Agentschap hun deskundig advies aanwenden om de plannen van de gemeente naar de prullenmand te verwijzen valt erg te betreuren. N-VA rekent er dan ook op dat het gemeentebestuur bereid wordt gevonden om meer bescheidenheid aan de dag te leggen zodat het prestigeproject op een wat meer realistische schaal kan doorgaan."





Niet op gerekend

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) laat weten dat de plannen gewoon uitgevoerd worden zoals voorzien. "We probeerden subsidies te krijgen voor het project en die zijn niet toegekend. Maar we hadden er ook totaal niet op gerekend. Meer nog, we wisten bijna zeker dat het niets zou worden." (CDR)





Meer over N-VA

politiek