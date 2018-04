Geen derde editie Pulobar 07 april 2018

Er komt deze zomer geen Pulobar. Organisatoren Frederiek Stragier en Emmanuel Bekaert krijgen van de gemeente Ardooie geen vergunning voor hun pop-up zomerbar. "We wilden graag nog een derde en laatste editie organiseren in de gemeente waar het allemaal begonnen is", zegt Frederik. "Maar we krijgen helaas geen vergunning en om een andere locatie te zoeken, is het nu te laat." Of er in 2019 een vervolg komt, is nog onduidelijk. Vorig jaar streek Pulobar neer in Izegem. Toen moest de zomerbar een maand dicht nadat een jonge vrouw stierf aan methanolvergiftiging. Stragier en Bekaert zijn ook de mannen achter Husky Bar, een pop-up winterbar die in de winter van 2016 onderdak vond in de voormalige bedrijfsgebouwen van Liften Coopman. Of die straks een vervolg krijgt, is ook nog niet zeker. "Het staat in z'n kinderschoenen", aldus Stragier.





(CDR)