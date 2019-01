Geen Belgisch kroontje voor Emily Van Eeckhoutte Sam Vanacker

13 januari 2019

11u15 0 Ardooie Miss West-Vlaanderen Emily Van Eeckhoutte (19) heeft naast het felbegeerde kroontje van Miss België gegrepen. De Ardooise schone legde een mooi parcours af en eindigde zaterdagavond bij de laatste twaalf, maar de winst ging naar de Antwerpse Elena Castro Suarez. Zij volgt Adeline Flor Pua op als Miss België.

Nochtans lagen de kaarten goed. Emily had een grote schare fans en dat bleek ook tijdens de verkiezing in het Plopsa Theater in De Panne. Toen Emily er haar intrede maakte lieten de fans zich duidelijk horen. Eerder bleek zelfs uit een tussentijdse peiling dat ze in de top vijf zat qua televoting, maar het heeft dus niet mogen zijn. Emily eindigde bij de laatste twaalf, maar het ultieme kroontje ging naar Elena Castro Suarez uit Antwerpen. Elodie Duchesne en Aline Elsermans werden de eredames.

Eerder liet de studente Handelswetenschappen optekenen dat ze ongeacht de uitkomst van de verkiezingen sowieso al bijzonder tevreden was met de ervaring, ook al was de ambitie groot. “Ik heb enorm veel mensen leren kennen en ben erg gegroeid op persoonlijk vlak. Van elk moment heb ik met volle teugen genoten en die ervaring kan niemand me nog afnemen.”