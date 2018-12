GBS De Zonnebloem veilt door BV’s gesigneerde paardjes voor Kom op tegen Kanker CDR

13 december 2018

GBS De Zonnebloem veilt door bekende Vlamingen gesigneerde paardjes in het kader van de Warmste Week. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. “Het kiezen van die actie was voor ons niet moeilijk”, klinkt het in de school. “De laatste twee jaar werden we van dichtbij geconfronteerd met de ziekte. Een leerling uithet eerste leerjaar werd getroffen door leukemie en is gelukkig aan de beterhand. Daarentegen moesten we afscheid nemen van onze directeur Luc Werbrouck die op 59-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor.” De paardjes waarvan sprake zijn gemaakt van hout en sierden de klassen van de school naar aanleiding van het nationaal LRV-tornooi eerder dit jaar. Deze werden onder handen genomen door verschillende BV’s: de Ketnetband, Freddy De Vadder, Laura Lynn, Dirk Demol, Jasper Stuyven, Bruno Vanden Broecke, Matthias Lens, Flip Kowlier, Luc Steeno, Willy Naessens, Delfine Persoon, de Romeo’s, Hilde Crevits, Jens Dendoncker en Lauren Versnick en Marc Coucke. Bieden kan tijdens het Ouderkaffee op vrijdag 21 december om 19 uur in de school. Veilingmeester van dienst is de Ardooise Belleman Donald Debel.