Frans en Maria zijn diamanten paar CDR

28 januari 2019

08u25 0

Frans Decruw en Maria Delmotte uit de Druivenstraat zijn 60 jaar getrouwd. Frans werd in 1936 geboren in Beveren, Maria een jaartje eerder in Pittem. Het jubilerende paar heeft met Véronique één dochter. Ze zijn de fiere grootouders van drie kleinkinderen: Delphine, Elise en Axelle. Drie achterkleinkinderen maken hun gezinsgeluk compleet.