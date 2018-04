File in avondspits door ongeval op E403 12 april 2018

02u42 0

Langs de E403 in Ardooie waren gisteren in de vooravond een grote bestelwagen, een personenwagen en een kleine bestelwagen betrokken in een kop-staartaanrijding. Dat gebeurde rond kwart voor vijf in de richting van Doornik, net voorbij de brug van de Langestraat. Onder die brug wordt vaak geflitst door de federale wegpolitie.





Ook gisteren was dat het geval maar het is niet bekend of de controleactie een rol heeft gespeeld bij de aanrijding. Door het ongeval was tijdelijk alleen de rechterrijstrook nog berijdbaar. Omdat de avondspits al vrij goed op gang was gekomen, vormde zich onmiddellijk een file. Drie kwartier na het ongeval kon de snelweg weer worden vrijgegeven en loste de file zich op.





(VHS)