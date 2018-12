Fijn op het Polenplein voor Steunpunt Kinderepilepsie vzw CDR

13 december 2018

In het kader van de Warmste Week vindt op zondag 23 december het evenement Fijn op het Polenplein plaats. Dit is een samenwerking tussen een aantal individuen, de Jeugdraad Ardooie, het Peloezecomité, het Sint-Maartenscomité, de taalbrug, de Schuttersgilde, De Hagars, de hondenclub Ardooie, de4seizoensrijders, VZW Roakle en het initiatief wordt ook ondersteund door de scholen van Ardooie en Koolskamp, een aantal zelfstandigen en de gemeente Ardooie. Ook de Belleman en de Kerstman lieten al weten opnieuw van de partij te zijn. Op 23 december kan je al rond de middag op het Polenplein terecht om een tasje soep te drinken of een single aan te vragen. Vanaf 14 uur zijn er allerlei activiteiten: een inzamelactie van tweedehands kledij en speelgoed voor onder meer Askovi, een gezellig samenzijn met gelegenheid om iets te drinken en te eten, een kaarsentapijt waar je een bijdrage kan aan leveren door één euro te betalen om een kaars toe te voegen, een optreden van Oenger en dust, een dj sessie van DJ Hurricane, animatie voor de kinderen en een tweedehandstombola. Het einde wordt voorzien rond 22 uur. De opbrengst van dit evenement gaat naar het Steunpunt Kinderepilepsie VZW. Op die manier probeert de organisatie Tim D’heedene uit Koolskamp een hart onder de riem te steken voor de vele acties die hij onderneemt ter nagedachtenis van zijn 4-dochtertje Nyah die in februari overleed aan epilepsie.