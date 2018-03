Fietsster gewond 15 maart 2018

Een meisje van 19 is gisterenmorgen iets over half acht gewond geraakt toen ze op het kruispunt van de Tombrugstraat met de Meulebeeksestraat in Ardooie aangereden werd door een wagen, bestuurd door een man van 20. De fietsster belandde op de motorkap van het voertuig. Ze werd voor verzorging naar de Izegemse Sint-Jozefskliniek overgebracht. De automobilist kwam er met de schrik van af. (VHS)