Fee (10) krijgt zoveel steun tijdens gevecht tegen leukemie: “Dus wou ik iets terugdoen” Voormalig gezicht Music For Life verkoopt kalenders voor Warriors Against Cancer Charlotte Degezelle

09 december 2018

14u00 0 Ardooie Fee Vandenbunder (10), twee jaar geleden nog een van de gezichten van Music For Life, verkoopt kalenders met haar foto op en plaatste her en der ‘rospotten’. Haar gevecht tegen leukemie heeft ze nog niet helemaal gewonnen, maar de behandeling heeft ze wel achter de rug. Tijdens de moeilijkste periode voelden Fee en haar familie zich enorm gesteund door Warriors Against Cancer. Nu doet Fee iets voor hen terug.

Het meisje uit Koolskamp heeft een zware periode achter de rug. In april 2016 werd leukemie bij haar vastgesteld. Het begin van twee jaar vol behandelingen, waarin ze niet naar school kon en de lessen van thuis volgde via Bednet. In die periode leerde Vlaanderen haar kennen als één van de gezichten van de Music For Life-actie 2016. Vandaag gaat het stukken beter met Fee. “Sinds september vorig jaar ga ik opnieuw naar school en sinds 18 april is mijn behandeling achter de rug. Toch moet ik nog tweewekelijks op controle in het ziekenhuis in Roeselare en om de zes weken in Gent”, vertelt Fee. “Dat is altijd met een bang hartje”, pikt mama Mieke Vandaele in. “We zijn er gewoon nog niet echt gerust in. Met de behandeling is ook datgene wat Fee tegen de leukemie beschermde er niet meer. Ik denk niet dat we ooit zullen durven zeggen dat ze genezen is.” Fee is er evenwel rotsvast van overtuigd. “Ik denk er niet meer aan. Hervallen zal niet gebeuren”, zegt ze beslist.

Spreekbeurt

Tijdens haar gevecht konden Fee en haar gezin rekenen op de steun van verscheidene organisaties. “Die negen goede doelen heb ik onlangs allemaal belicht in mijn spreekbeurt in de klas”, zegt Fee. “Ik wou aantonen hoe belangrijk het is om zo’n zaken te steunen. Bovendien wou ik graag iets terugdoen.” Maar alle negen is te veel, dus koos Fee er eentje uit. “Ik heb niet gekozen voor Bednet, Make-a-Wish of een andere grote organisatie die vrij bekend is en al veel steun krijgt, maar voor de Warriors Against Cancer.” Zij organiseren fotoshoots voor mensen die vechten tegen kanker om hun zelfbeeld en zelfvertrouwen op te krikken, zetten verwendagen en -weekends op poten en helpen ook financieel bij zaken waarvoor het RIZIV niet tussenkomst. “Ik nam ondertussen al deel aan vijf fotoshoots, ging op verwendag en verwenweekend en ze kwamen tussen bij de kosten van m’n psychotherapeut”, aldus Fee.

Met de foto’s van een van die shoots werd een bureaukalender gemaakt. “Mijn foto staat bij de maand december, omdat ik dan verjaar. Samen met mama probeer ik nu zoveel mogelijk kalenders te verkopen. Aan vrienden, familie, bij de bakker,… Ook zetten we op verscheidene plaatsen ‘rospotten’. Ik wil zoveel mogelijk centen verzamelen voor Warriors Against Cancer. Op zaterdag 23 december gaan we naar de Warmste Week om de cheque af te geven.”

Wie Fee bij haar missie wil helpen, kan een kalender bestellen via mieke_vandaele@telenet.be of op 0478/65.08.36. Je betaalt 12 euro per stuk.