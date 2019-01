Ex-Hell’s Angel riskeert jaar cel voor drugs: “Die XTC was nog van vroeger” BBO

21 januari 2019

13u29 0 Ardooie Een ex-Hell’s Angel uit Ardooie riskeert een jaar cel voor het bezit van XTC-pillen die werden aangetroffen bij een huiszoeking in mei 2018. “Die pillen waren van vroeger, toen hij zich inderdaad inliet met drugshandel bij de Hell’s Angels. Maar hij is volledig weg uit dat milieu. Dat die pillen nog in de slaapkamer lagen, wist hij niet”, pleitte zijn advocaat.

De procureur gaf tijdens het proces een kleine bloemlezing van het strafblad van beklaagde Angelo T. (42) uit Ardooie. “Diefstal, drugshandel, wapenbezit en slagen en verwondingen zorgden in het verleden al voor celstraffen tot twaalf maanden, zes maanden, acht maanden, acht maanden, drie maanden, twee maanden, vijf maanden en een werkstraf van 220 uur. Als het aan ons ligt, kan deze man geen enkele gunst meer krijgen van de rechtbank. Deze man trekt geen lessen uit het verleden”, aldus de procureur.

De beklaagde, ooit nog ‘President’ van de Hells Angels Coast in Eernegem, ligt momenteel in het ziekenhuis en was afwezig op het proces. Hij liet zich vertegenwoordigen door advocaat Frank Scheerlinck, die ook optrad voor de echtgenote die eveneens terecht stond. De vrouw riskeert zelf 12 maanden cel voor druggebruik, namelijk speed.

Ardooie Berghok en slaapkamer

De huiszoeking kwam er in het kader van een onderzoek naar wapenhandel, maar er werden geen wapens gevonden en Angelo T. werd buiten vervolging gesteld in dat dossier. In een etui in een berghok vond de politie echter wel een zakje met 69 gram speed. In een schuif in de slaapkamer lag nog een zakje met 12 pillen XTC. De vrouw, moeder van drie jonge kinderen, zei tijdens de huiszoeking meteen dat die speed aan haar toe kwam.

“Haar echtgenoot was niet op de hoogte. Ze wist dat haar man vroeger in de problemen gekomen was met drugs, dus zweeg ze over haar sporadisch speedgebruik opdat hij niet kwaad zou worden”, pleitte advocaat Frank Scheerlinck. “Van die XTC wisten beiden zelfs niet dat die er nog lag. Die dateert van jaren geleden, toen mijn cliënt ook effectief werd vervolgd voor drugshandel”, aldus Scheerlinck.

De rechter had haar twijfels bij het verhaal. De aanwezige echtgenote, die overigens 12 maanden riskeert, gaf ze een stevige veeg uit de pan. “Jullie hebben drie jonge kinderen, maar in een berghok ligt speed en in de slaapkamer XTC. Hoe leg je zoiets uit? Is dit jullie opvoeding?”, aldus de strafrechter. Ze liet de zaak uitstellen naar 8 april opdat de ex-Hell’s Angel zelf aanwezig zou zijn op het proces. Het koppel moet ook de resultaten van urinestalen zou voorleggen.