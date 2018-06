Eethuis Enroute zet het WK voetbal op de kaart 07 juni 2018

02u32 0 Ardooie Luc Hallaert en Gwendoline Gunst van Eethuis Enroute, de beste frituur van het land, geloven 100% in de WK-kansen van onze Rode Duivels. Als duwtje in de rug serveren ze in hun eethuis aan de Roeselaarsestraat een WK-frietje, een WK-burger en een WK-pizza.

De voetballen vliegen je om de oren als je Eethuis Enroute binnenstapt. Luc Hallaert en Gwendoline Gunst bestelden 1.000 tricolore ballen voor een speciale WK-actie. "Wij hechten veel belang aan het creëren van beleving", vertelt het koppel. "Zo krijgen alle kinderen altijd een gratis stuk speelgoed. Het WK voetbal is een perfecte gelegenheid om mee aan de slag te gaan. Heel het land staat dan op stelten. Ook wij willen een positief signaal geven."





Aanvankelijk dacht het duo eraan om de matchen van de Duivels op groot scherm te tonen. "Maar we willen andere initiatieven geen concurrentie aandoen. Daarom focussen we op een smakelijk WK-assortiment. Uniek in België is onze WK-pizza of de frietpizza: een pizzabodem met salsa, frietjes, naar keuze een topping van kip, varken, bolognese of vegi en mozzarella. De WK-burger is een kalkoenburger met ham, kaas, warme champignonsaus en een spiegelei. Het WK-frietje tot slot zijn frietjes met twee spiegeleitjes en een sausje naar keuze. Het was de bedoeling om dit te serveren in een voetbal, maar de kinderen krijgen liever een opgeblazen bal. Die schenken we trouwens bij alle drie de gerechten . Eenmaal het WK start, lanceren we nog een WK-sausje op basis van roze peper. Dit zal gepaard gaan met een gratis fluitje." (CDR)