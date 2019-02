Dieven klimmen op dak diepvriesbedrijf D’Arta en zagen honderden kilo’s koperdraad af Alexander Haezebrouck

10 februari 2019

19u52 1 Ardooie Dieven hebben zaterdagavond op het dak van het diepvriesgroentenbedrijf D’Arta in Ardooie voor enkele honderden meters koper afgezaagd en meegenomen. “De buit is toch aanzienlijk, als je weet dat zo’n draad 2,5 euro per kilogram waard is”, zegt zaakvoerder Pieter De Backere van D’Arta.

“Onze productieverantwoordelijke belde me zaterdagavond rond 21 uur, omdat de elektriciteit was uitgevallen in een van onze koelopslagruimtes”, zegt Pieter De Backere. “Omdat niets fout bleek te zijn in de elektriciteitsruimte, zijn we gaan kijken op het dak. We dachten dat misschien een van de zonnepanelen was losgekomen door het hevige wind. Toen we het dak gingen bekijken, bleek plots iets helemaal anders aan de hand. Over een afstand van een paar honderd meter waren drie zware aardingsgeleiders verdwenen, goed voor enkele honderden kilogram koper. Daarnaast waren er nog een pak andere koperdraden afgezaagd en klaargelegd. Maar die werden niet meegenomen. De dieven hebben dus wel een behoorlijke buit gemaakt, als je weet dat je bij een schroothandelaar zo’n 2,5 euro krijgt per kilogram koper.” Het gaat zo dus wellicht om een paar duizend euro.

Naar ziekenhuis?

Vermoedelijk klommen de daders via de brandladders op het dak. “Die hangen daar natuurlijk om het de brandweer makkelijker te maken, maar nu blijken die ook voor ongewenste bezoekers handig te zijn geweest”, zucht De Backere. “Ik vermoed trouwens dat hun actie abrupt is geëindigd, toen ze een aardingsgeleider wilden doorzagen waar stroom op zat. Wellicht veroorzaakte dat de stroompanne. Het kan bijna niet anders of ze hebben die persoon naar het ziekenhuis moeten brengen.”

Geen grote gevolgen voor het bedrijf

Door de koperdiefstal zit bij D’Arta een van de drie koelboxen, die producten invriest tot -20 graden, zonder elektriciteit. “Gelukkig zit die koelbox tussen twee andere koelboxen, is het winter en hebben we genoeg opslagruimte om dit op te vangen”, zegt De Backere. “De elektricien komt maandagmorgen langs om alles op te meten. Daarna zal hij wellicht wel enkele dagen nodig hebben om nieuwe aardingsgeleiders te trekken.”

Breekmes gevonden

De Backere heeft voorlopig het raden naar de daders van de diefstal. “Het moeten toch mensen zijn die de site van het bedrijf kennen”, zegt de zaakvoerder. “Die koelboxen liggen helemaal achteraan het bedrijf. Je moet natuurlijk ook weten dat op die daken heel wat koperdraad ligt. Al denk ik niet dat iemand van ons achter die diefstal zit. Er komen heel wat onderaannemers langs bij ons. We hebben afdrukken gevonden van sportschoenen, dat zijn geen schoenen die bij ons gebruikt worden. Ook vonden we een breekmes terug dat niet bij ons wordt gebruikt. De dader mag dat mes altijd bij ons komen afhalen”, glimlacht De Backere.

De zaakvoerder diende een klacht in bij de politie, die een onderzoek voert.