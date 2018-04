Dealer met enkelband haalt heroïne in Nederland 17 april 2018

Een 40-jarige dealer uit Ardooie heeft 37 maanden gekregen voor de invoer en verkoop van heroïne. Levi M. werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten.





In juli vorig jaar was hij vrij onder elektronisch toezicht, maar dat hield hem niet tegen om naar Nederland af te zakken. "Dat kwam aan het licht bij de uitlezing van de gsm van twee dealers in Rotterdam", sprak de procureur. "Tot november ging hij bij hen samen met z'n vriendin tot tweemaal per week 25 gram halen." Het koppel verkocht de drugs in België door en verdiende op die manier een kleine 10.000 euro.





De vriendin van M. komt weg met een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. (SDVO)