De Zonnebloem danst 'Move tegen Pesten' 10 februari 2018

Gemeentelijke basisschool De Zonnebloem heeft gisterenmiddag luid en duidelijk neen tegen pesten gezegd. "We hebben de hele week in alle klassen rond het thema pesten gewerkt", weet juf Nele Declerck. "We leerden de kinderen hoe ze moeten omgaan met pesten en we leerden ze ook de Move, zowel het dansje als het lied 'Stip na Stip!'." Met vier stippen op de hand toon je immers aan de hele wereld dat je pesten niet oké vindt. "Als afsluitertje kregen de leerlingen allemaal een pannenkoek", besluit juf Nele.





(CDR)