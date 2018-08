De Komeet presenteert: het Sterrenwacht Festival 01 augustus 2018

Jeugdhuis De Komeet pakt op zaterdag 4 augustus uit met het 'Sterrenwacht Festival'. Hierbij willen ze vooral focussen op totaalbeleving.





"Het idee om een eigen festival te organiseren, leefde al een tijdje", vertelt hoofdorganisator Stijn Vanhaverbeke. "Toen we begin dit jaar de planning voor de komende zomer aan het opstellen waren, viel het ons meteen op dat we opnieuw naar Antwerpen, Gent ... moesten om creatieve evenementen te beleven. En dat terwijl we met bijvoorbeeld het Volkspark een fantastische locatie hebben in onze eigen gemeente. Zo ging de bal al snel aan het rollen. In een relatief korte tijdspanne probeerden we zoveel mogelijk exclusieve partnerships en ideetjes uit te werken. Zo gaat Frituur-Eethuis Siske voor het eerst op toer met een nieuwe foodtruck en is er om 13.30 uur een gezellig Kubb-tornooi." Ook wat de line-up betreft, wil Jeugdhuis De Komeet graag verfrissend zijn. Geen usual suspects als grote namen, maar wel een mooie combinatie tussen lokale helden en enkele nationale artiesten. Zo strikten ze onder meer Tanaflow, Pollux & Castor, Yooth en Jellousy. Een lounge en cocktailbar maken het plaatje compleet. Sterrenwacht Festival vindt plaats op zaterdag 4 augustus van 13 uur tot middernachtin het Volkspark aan de Eeckhoutstraat. Tickets zijn te koop op www.sterrenwachtfestival.be of in Café Bockor, waar er ook een afterparty plaatsvindt. (CDR)