De Boomgaard goes Eurovision 13 maart 2018

Vrije Basisschool De Boomgaard heeft onlangs De Ark ingepalmd voor het schoolfeest. Rode draad was het Eurovisiesongfestival. Weken na elkaar waren de klassen van de lagere afdeling in de weer om de nodige voorbereidingen te treffen. Vlaggen inkleuren, filmpjes opnemen, dansjes oefenen,... Het eindresultaat was een spetterend totaalspektakel.





(CDR)