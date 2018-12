d’Arta wil eigen windmolen tegen 2020 CDR

Diepvriesgroentenbedrijf d'Arta wil tegen 2020 een windturbine plaatsen op hun site langs de Pittemsestraat. Die moet groene energie opwekken die het bedrijf wil gebruiken voor zijn eigen productie. d'Arta en Aspiravi, die de windmolen zal bouwen en exploiteren, zetten alles op alles om zo weinig mogelijk hinder voor de buurt te veroorzaken.

Tegen 2020 wil d’Arta, dat jaarlijks 180 miljoen kilo diepvriesgroenten op de markt brengt, 20% van zijn verbruik halen uit hernieuwbare energie. De voorbije jaren focusten ze hiervoor vooral op zonnepanelen. “In totaal hebben we op onze daken al zes hectare zonnepanelen liggen”, vertelt medezaakvoerder Pieter De Backere. “Die wekken elektriciteit op voor 1.300 gezinnen, maar dat is amper 7% van de energie die we benutten. Om ons streefcijfer te halen, willen we nu een windturbine plaatsen waarvan we zelf alle stroom afnemen. Die zou het aandeel groene stroom direct verhogen naar 23%.”

Voor de realisatie van de windturbine gaat d’Arta in zee met Aspiravi uit Harelbeke. Het openbaar onderzoek voor de nodige vergunningen loopt nog tot en met 12 januari. “We willen de turbine in het zuidwesten van onze site inplanten om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken”, aldus De Backere. “Op die plek zal de windturbine, met een tiphoogte van maximaal 180 meter, vooral slagschaduw op onze eigen bedrijfssite creëren. Van een tweede windmolen is geen sprake. Daarvoor is er geen plaats op onze site.”