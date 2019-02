Cultuurkapel De Schaduw pakt uit met eigen familievoorstelling Miesjel Unplugged CDR

18 februari 2019

16u27 0

Cultuurkapel De Schaduw ging in zee met Jozefien Mombaerts, mevrouw Johan Heldenbergh, voor een nieuwe familievoorstelling voor kinderen vanaf acht jaar. Die kreeg de titel Miesjel Unplugged en gaat op zaterdag 2 maart in première. “We zijn niet gestart met een script, maar met het bezoeken van de expo Prikkels in het Gentse museum Dr. Guislain”, vertelt dramaturge en costumière Lieselotte Vercaigne. “Op basis daarvan zijn we beginnen improviseren om te komen tot de voorstelling. Belangrijk thema is gamen. Voor veel kinderen is dit een belangrijk onderdeel geworden van hun leven. Let wel, we willen niet belerend zijn en vellen geen oordeel.” “Gamen wordt eerder gezien als metafoor voor waar je naartoe vlucht als je even weg wil voor de realiteit”, pikt Jozefien in.”Miesjel Unplugged toont drie kinderen die net iets anders zijn en zich daarom niet goed voelen. Ze vinden mekaar en creëren hun aparte wereldje. Andere thema’s die aan bod komen zijn onder meer eenzaamheid en verslaving maar het stuk is voor interpretatie vatbaar.”

Op het podium spelen Benedikte Crombez, Thomas Demeulenare en Janne Jacobs de pannen van het dak. Lies Deproost en Marlies Dorme zorgen voor live muziek. Miesjel Unplugged is te zien op 2 maart om 15 en 20 uur en op 3, 6, 9 en 10 maart om 15 uur. Op woensdag 6 maart gaat de voorstelling gepaard met het smullen van pannenkoeken. Tickets kosten in voorverkoop acht euro, aan de deur tien euro. Bestellen kan via www.deschaduw.be.