Cultuur-, Sport- en Persprijs uitgereikt CDR

07 januari 2019

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd door het gemeentebestuur in ’t Hofland werden traditioneel drie prijzen uitgereikt. Luc Vanneste mocht de Cultuurprijs in ontvangst nemen. Dit omwille van zijn inzet voor de heemkundige kring, het secretariaat van Pasar en het Sint-Maartenscomité. De Sportprijs ging daarentegen naar de Judoclub Ardooie. Zij werden voor het derde jaar op rij kampioen in de Callant Cup, het officieuze Belgische kampioenschap. De Persprijs tot slot werd uitgereikt aan Tom Declercq van City Sport, vierde generatie van het familiebedrijf dat petten maakt die wereldwijd in de smaak vallen.