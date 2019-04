Cowboy die Ardooie ruilde voor Canada te zien in Boer zkt Vrouw Sam Vanacker

19 april 2019

20u09 5 Ardooie Met de 33-jarige paardenmenner Stephan heeft An Lemmens de vijfde en laatste boer voorgesteld die met ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond’ op zoek gaat naar de liefde. Stephan verhuisde drie jaar geleden van Ardooie naar een paardenranch in Canada.

Al van jongsaf is Stephan gepassioneerd door paarden. Hij studeerde mechanica en woonde tot zijn dertigste in Ardooie, maar drie jaar geleden koos hij voor het leven in de uitgestrekte vlaktes van het Canadese Alberta, een ongerept gebied dat ongeveer even groot is als België, Nederland, Zwitserland en Frankrijk samen. Hij verloor er zijn hart aan de natuur.

“Een cowboy kan je me strikt genomen niet noemen, want je ziet hier geen koeien”, zegt Stephan. “Paarden zijn het, dus zeg maar horseman. Ik richt paarden af en zorg ervoor dat zij op die manier veilig in de handen van een eigenaar worden afgeleverd. Ook ben ik zadelmaker. Ik doe dit werk omdat ik elke dag opsta met de volle goesting. Nu kijk ik uit naar de week, terwijl ik vroeger uitkeek naar het weekend.”

Stephan houdt van de rust op de prairie maar duikt ook al eens graag in het bruisende stadsleven van de vlakbij gelegen stad Edmonton. Er zijn dus mogelijkheden legio om je ook naast het leven op de ranch te amuseren. “Ik zoek iemand die spontaan is, een avontuurlijk meisje met een open persoonlijkheid. Iemand die eerlijk en rechtdoorzee is. Maar happiness is only real when it’s shared, so let’s share. Ik ben gelukkig hier, nu is het tijd om iemand anders gelukkig te maken.”

