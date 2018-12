City Sport krijgt HIB-label CDR

05 december 2018

13u45 2

Unizo heeft hun Handmade in Belgium-label (HIB) uitgereikt aan Tom Declercq. Zijn City Sport is al vier generaties bekend voor haar petten. Het HIB-label erkent ambachtelijk werk en brengt consumenten op de hoogte van het proces achter het product. “Het HIB-label is voor mij, als kleine nichespeler, een enorme meerwaarde”, reageert Declercq. “Dankzij het label kan ik mij onderscheiden van de goedkope import uit landen, zoals China of Oost-Europa. Tenslotte zorgt het ook voor een extra troef bij het exporteren van onze petten.”