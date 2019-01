Chantal Vande Vyvere wil nu toch voorzitter gemeenteraad worden CDR

08 januari 2019

Gewezen schepen Chantal Vande Vyvere is nu toch kandidaat om voorzitter van de Ardooise gemeenteraad te worden. Hoewel Vande Vyvere 1.476 stemmen achter haar naam kreeg, werd ze door haar partij Groep 82 aan de kant geschoven. “Een vertrouwensbreuk”, klonk het eind december bij de meerderheidspartij. Gelijktijdig liet Groep 82 weten dat ze aan Vande Vyvere hadden voorgesteld voorzitter van de gemeenteraad te worden, wat ze toen geweigerd heeft.

Tijdens de installatie van de Ardooise gemeenteraad op 2 januari legden alle gemeenteraadsleden en schepenen de eed af, maar werd de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad uitgesteld. Vande Vyverede had namelijk de geldigheid van de voordrachtsakte in twijfel getrokken. Uit de agenda van de gemeenteraad van 16 januari blijkt nu dat de voorzitter van de gemeenteraad die dag om 20 uur verkozen wordt. Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) bevestigt dit en beaamt ook dat Vande Vyvere kandidaat is voor de functie. “Ze heeft die kans altijd gekregen van ons en is nu ook kandidaat”, reageert hij. “Of er ook andere kandidaten zijn, is me niet duidelijk.”

Ook Vande Vyvere bevestigt haar kandidatuur. “In het belang van de burger wil ik op de hoogte zijn en alles van dichtbij volgen”, reageert ze.

De zitting op 16 januari vindt plaats in het gemeentehuis en is openbaar.