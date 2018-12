Chantal Vande Vyvere grijpt naast schepenambt Groep 82 keert zich tegen stemmenkanon omwille van ‘vertrouwensbreuk’ VDI

28 december 2018

18u00

Bron: VDI 0 Ardooie Aan de vooravond van de nieuwe legislatuur is op het Ardooise gemeentehuis een politieke storm losgebarsten. Huidig sport- en cultuurschepen Chantal Vande Vyvere had genoeg voorkeurstemmen voor een functie van eerste schepen, maar daar nu krijgt nu toch de kans niet toe. Haar partij Groep 82 verwijst naar een vertrouwensbreuk, maar blijft vaag.

Chantal Vande Vyvere overtuigde in oktober 1.476 mensen om voor haar te stemmen. Daarmee moest ze enkel burgemeester Karlos Callens als absolute stemmenkampioen van Ardooie laten voorgaan. Ook Groep 82 in het algemeen deed het zeer goed. De partij haalde 15 van de 19 zetels binnen, behaalde 67, procent van de stemmen en zette zo haar beste resultaat ooit neer. Alles leek voorspoedig te verlopen en gezien er binnen Groep 82 een traditie heerst om de kandidaat met de meeste stemmen eerste schepen te maken, was de kans reëel dat Chantal voor die functie voorgedragen zou worden.

Vertrouwensbreuk

De partij besliste echter anders. Zowel Krist Soenens, Véronique Buyck en Kathleen Verhelle kregen groen licht van een meerderheid van de eigen raadsleden om hun schepenambt nog eens zes jaar uit te oefenen. “Tijdens de aanduiding van de schepenen is gebleken dat Chantal niet de vereiste meerderheid haalde om als schepen voorgedragen te worden”, reageert burgemeester Karlos Callens. “Er bleek immers bij verschillende personen een vertrouwensbreuk met haar te zijn ontstaan. Die kwam er omdat duidelijke afspraken tijdens de kiescampagne niet nagekomen zijn. Chantal heeft zich ook op een oncollegiale manier gedragen binnen de groep. In het belang van Chantal wensen we daar echter niet dieper op in te gaan. Dat behoort tot de interne keuken.”

Opties

Chantal wenst voorlopig niet te reageren op de ontwikkelingen. Ze heeft verschillende opties. Ze kan zetelen onder de vlag van Groep 82, als onafhankelijke of haar mandaat niet opnemen. De burgemeester beaamt die mogelijkheid. “Op zich kan ze nog steeds onder de vlag van Groep 82 zetelen. Ze wordt niet buiten de partij geplaatst. Alleen bleek ze onvoldoende gedragen om schepen te worden”, besluit hij.