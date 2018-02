Camerabewaking aan glasbollen 14 februari 2018

Glasbollen in het werkingsgebied van afvalintercommunale IVIO worden vanaf maart bewaakt door verplaatsbare camera's. Dat gebeurt in de strijd tegen sluikstorten. De verdekt opgestelde camera zal om de beurt te vinden zijn aan glasbollen in Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke en Pittem. In Tielt liep er eerder al een proefproject met een camera en dat werd positief geëvalueerd. "Toen werden er zeven mensen dankzij de camera betrapt op sluikstorten en die kregen een GAS-boete van 100 euro", vertelt IVIO-directeur Frank Bulcke. "Maar de camera zal in de eerste plaats vooral een afschrikeffect moeten hebben, zodat we er geen onnodig afval meer vinden. We voeren al vijftien jaar campagnes om geen zwerfvuil achter te laten, maar het blijft dweilen met de kraan open. De opruimkosten blijven te hoog en daarom willen we met deze camera's het probleem nog efficiënter aanpakken." Op alle glasbollen komt een sticker die erop wijst dat er camerabewaking is. (VDI)





