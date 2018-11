Busbestuurster gehuldigd voor reddingsactie waarbij ze overleed 24 november 2018

02u24 0 Ardooie Karen Verbrugge, de 55-jarige Ardooise die drie jaar geleden om het leven kwam toen ze in Pittem haar vastgereden accordeonbus alsnog van een overweg wilde manoeuvreren, heeft postuum de Grand Prix d'Honneur gekregen.

Dat gebeurde op 8 november in Qatar, tijdens een congres van de International Road Transport Union. Het is al de derde onderscheiding die de vrouw te beurt valt. Een week na het ongeval kreeg ze van de FOD Binnenlandse Zaken het Burgerlijk Kruis Eerste Klasse toegekend, later kwam daar een medaille bij van het Carnegie Hero Fund. Karen Verbrugge hield op die noodlottige dag het hoofd koel en slaagde erin de negen passagiers uit de bus te evacueren.





Toen ze vervolgens zelf weer in haar bus stapte, werd die gegrepen door een aanstormende trein. Karen Verbrugge overleefde het niet, de reizigers bleven ongedeerd. (VHS)