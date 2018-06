Burgemeester en Eddy Planckaert trekken nu al meet BinckBank Tour 06 juni 2018

02u42 0 Ardooie De symbolische meet voor de Ardooise etappe in de BinckBank Tour is alvast geschilderd, en wel door burgemeester Karlos Callens (Groep 82) en oud-renner Eddy Planckaert, ook ambassadeur van de wielerwedstrijd.

Op 16 augustus dendert het peloton in de BinckBank Tour (voorheen Eneco Tour) voor de 11de maal door de straten van Ardooie. Maandagavond werd aan het gemeentehuis al de symbolische meet, die straks opnieuw in de Stationsstraat ligt, geschilderd.





Lokale Held

Eddy Planckaert was blij dat hij in Ardooie was. "Ik ben met m'n 1,72 meter niet zo groot, net zoals BinckBank en Ardooie niet zo groot zijn. Maar allen hebben ambitie", zegt hij.





"Vorig jaar was de organisatie hier top en ik ben zeker dat het dit jaar nog straffer wordt. Je moet een steengoede allround-coureur zijn om hier te kunnen winnen."





Nieuw bij de BinckBank Tour is dat er dit jaar geen rondemiss meer is.





Daarentegen gaat de organisatie op zoek naar een Lokale Held die de groene leiderstrui straks mag uitreiken aan een internationale wielertopper, net na de rit van Blankenberge naar Ardooie. (CDR)