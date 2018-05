Bufferbekken wordt ontspanningsoord 'DE WATERBEK' KRIJGT EEN KNUPPELPAD, SCHAPENWEIDE, VOGELKIJKHUT, SPEELTOESTELLEN, AMFIBIEËNPOEL ... CHARLOTTE DEGEZELLE

23 mei 2018

02u39 0 Ardooie Het bufferbekken aan de Berlingmolenstraat wordt momenteel opgewaardeerd tot een recreatieve groene long in het Ardooise centrum. Op 20 juli wordt De Waterbek, zoals het bufferbekken voortaan genoemd wordt, geopend met gratis optredens van onder meer K3 en Guga Baúl.

Zware regenval zorgde er in juli 2005 voor dat niet minder dan 400 Ardooise huizen onder water stonden. Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) trok toen aan de alarmbel waarna de provincie - op gronden aangekocht door de gemeente en waarvoor ze zelfs een voetbalveld moesten verhuizen - een bufferbekken realiseerde aan de Berlingmolenstraat. Vandaag wil het gemeentebestuur het bufferbekken een tweede functie geven naast het beschermen van het centrum tegen wateroverlast. "Het gaat over een domein van zes hectare. 90% van het jaar staat maar een klein gedeelte, de natuurlijke put, onder water," verduidelijkt burgemeester Karlos Callens. "Zo groeide het idee om van het waterbekken tijdens de droge periode een ontspanningsoord voor alle Ardooienaren te maken: lopers, wandelaars, gezinnen met kinderen, natuurliefhebbers, senioren ..."





Wandel- en looppiste

Het bestuur trekt 50.000 euro uit om De Waterbek in te richten. De werken zijn volop bezig en moeten voor het bouwverlof afgewerkt zijn. "Rond het bekken wordt een wandel- en looppiste met een lengte van ongeveer één kilometer gerealiseerd", weet de burgemeester. "Een stuk van het bekken wordt omheind om er schapen of andere dieren te laten grazen, maar een passage van de jaarlijkse cyclocross blijft mogelijk. Speciaal voor die wedstrijd bewaren we ook de speciale heuvels. Aan de vijver komt een vogelkijkhut en het bestaande knuppelpad wordt verlengd tot aan die hut. Ook voorzien we drie plateaus voor vissers. Voor de kinderen worden speeltuigen geplaatst en verspreid over het domein worden zowel banken als picknicktafels geïnstalleerd. We leggen ook een parking aan met 20 plaatsen voor auto's en motors. Verder wordt er een amfibieënpoel gecreëerd en ben ik zelf vragende partij om een hoge paal met erbovenop een wiel te installeren om ooievaars aan te trekken." Vandaag huizen er alvast vier zwanen en wilde eenden in De Waterbek.





Twee redders

De nieuwe groene long voor alle Ardooienaars wil het gemeentebestuur openen samen met al haar inwoners. Op 20 juli organiseren ze vanaf 18 uur een familiefestival met gratis optredens van K3 (19.30 uur), Radio Guga (21 uur) en Dennis Cartier (22.45 uur). Tussendoor worden straattheateracts voorzien. Om te allen tijde de veiligheid te garanderen worden twee redders voorzien aan de vijver.