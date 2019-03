Bromfietser lichtgewond na ongeval VHS

28 maart 2019

Op De Tassche in Ardooie gebeurde donderdagmiddag een ongeval waarbij een 46-jarige bromfietser uit Ardooie lichtgewond raakte. De man werd in de Roeselaarsestraat verrast door een Hyundai, die achterwaarts van een oprit kwam gereden. Hij reed in de flank van de wagen. De bromfietser werd naar het ziekenhuis overgebracht. De automobiliste, een 46-jarige vrouw uit Ardooie, bleef ongedeerd, maar was wel flink geschrokken.