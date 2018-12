Botsing tussen negentigers LSI

03 december 2018

In de Stationsstraat in Ardooie kwam het maandagochtend om 8u50 tot een botsing tussen twee kranige negentigers. S.E. (91) uit Ardooie botste met het voertuig tegen de fiets van D.J. (95) uit Ardooie. De fietser raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare overgebracht worden.