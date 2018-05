Boeren besproeien akkers met gezuiverd afvalwater Ardo 31 mei 2018

02u30 0 Ardooie Onder 500 hectare Ardooise landbouwgrond wordt een 25 kilometer lang ondergronds leidingnetwerk aangelegd. Die zal het gezuiverd afvalwater van groenteverwerkend bedrijf Ardo verspreiden dat door in totaal 47 landbouwers benut zal worden om hun velden te bewateren.

Vorige zomer kampte de provincie met extreme droogte, met een oppompverbod tot gevolg. In Ardooie hebben ze een innovatieve oplossing gevonden zodat er altijd water voorradig is om de akkers te bewateren.





Dit via een ondergronds netwerk. De eerste leiding ervan ging gisteren onder de grond. Dit jaar wordt 11 kilometer aangelegd, volgend jaar de resterende 14. Ook is de bouw van een bufferbekken en pomphuis bezig. "Het gezuiverde afvalwater van Ardo zal vanaf augustus worden gestockeerd in het bufferbekken van 150.000 m³", weet Charlotte Boeckaert van het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA). "Via het pomphuis zal het water in het ondergronds netwerk onder 500 hectare landbouwgrond worden gepompt. Dat netwerk zal 150 afnamepunten bevatten waar landbouwers hun beregeningsinstallatie kunnen aansluiten om te starten met irrigeren."





Het project is uniek in Vlaanderen. 47 landbouwers verenigden zich in de coöperatie Inero cvba en werken samen met de verwerkende industrie om hun waterbevoorrading veilig te stellen. Ardo bekostigt het bufferbekken en Inero cvba betaalt het pomphuis en het leidingnetwerk. Daarnaast geniet het project Europese, Vlaamse en West-Vlaamse steun. (CDR)