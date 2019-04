BLAFWAF op 20ste Knusse Avond CDR

05 april 2019

Koor Jubilate-De Tassche organiseert al voor de twintigste keer een Knusse Avond. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei pakken ze telkens om 20 uur in OC De Tassche uit met BLAFWAF, een cabarettrio die met hun levensverhaal ‘Broederliefde’ de zaal in rep en roer zal zetten. Humor en muziek gaan hand in hand tijdens de voorstelling. BLAFWAF viel al meermaals in de prijzen. Het was finalist van de humorklas van Radio 2 in 2014, winnaar van het Utrechts Cabaretfestival 2016 en won vorig jaar nog het Vlaams kampioenschap voor straatmuzikanten. Tickets kosten negen euro in voorverkoop, elf euro aan de deur. Kaarten zijn te verkrijgen bij de koorleden of bij Bart Claeys op 0476/30.63.24.