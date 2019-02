Bib dicht op woensdagmiddag door plaatsing nieuwe vloerbekleding CDR

04 februari 2019



De technische dienst van Ardooie gaat nieuwe vloerbekleding aanleggen in de bibliotheek. Het kamerbreed tapijt wordt vervangen door laminaat. Deze ingreep gebeurt in fasen, waardoor de bib in februari op woensdagnamiddag gesloten is. De andere openingsuren blijven ongewijzigd. Vanaf maart is de bibliotheek weer open op woensdagmiddag. De Ardooise bibliotheek wacht al langer op een grondige renovatie, maar het blijft voorlopig wachten op subsidies.