Bestuur De Komeet stoomt nieuwe generatie klaar: “Het jeugdhuis heeft een goeie reputatie en dat moet zo blijven” Charlotte Degezelle

04 februari 2019

14u46 0 Ardooie Jeugdhuis De Komeet wordt dit jaar gerund door twee keer zoveel bestuursleden als normaal. In december haken enkele vaste waarden af, maar nu al stomen ze hun opvolgers klaar. Zo blijft De Komeet ook in de toekomst een succesverhaal. “Het gaat goed met het jeugdhuis en we willen dat onze opvolgers dat verhaal straks verderzetten”, legt afscheidnemend voorzitter Matthias Mylle uit.

Goed begonnen is half gewonnen. Dat lijkt wel de leuze van het bestuur van jeugdhuis De Komeet. Toen de leden 2,5 jaar geleden de fakkel overnamen, was er wel sprake van een basis maar tegelijk was er ook wat werk aan de winkel. Hun voorgangers hadden een stevige financiële put weten te dempen en enkele broodnodige opknapwerkjes uitgevoerd, maar de Ardooise jeugd bleef wat achterwege en ook de buurtbewoners van de Prinsendreef waren niet altijd even blij met de ontmoetingsplek. Eind dit jaar zwaaien heel wat bestuursleden af en nu al maken ze hun opvolgers wegwijs in het reilen en zeilen van het jeugdhuis. “Onze communicatieverantwoordelijke Stijn Vanhaverbeke is eind vorig jaar al gestopt”, vertelt voorzitter Matthias Mylle. “Techneut Simon Louage, financieel manager Gauthier Bouckaert en ik nemen eind dit jaar een stap terug. Toen wij begonnen, moesten we helemaal van nul beginnen. We willen niet dat onze opvolgers op dezelfde manier voor de leeuwen gegooid worden. De voorbije jaren zijn we erin geslaagd het jeugdhuis te laten groeien en bloeien. We zijn trots op wat we gerealiseerd hebben en willen niet dat dit verloren gaat. Daarom willen we al onze kennis overhevelen aan onze opvolgers tijdens een inloopjaar.”

Reputatie

Flor Ameye is de nieuwe communicatieverantwoordelijke. Emiel Declercq zal zich vanaf 2020 ontfermen over de boekhouding en Aslani Tytgat wordt voorzitter. Nu al runnen ze De Komeet samen met een gemeenschappelijk doel. “De Komeet heeft een goeie reputatie en dat moet ook zo blijven in de toekomst”, zegt Matthias. “Er gebeuren weinig baldadigheden en er is weinig sprake van overlast omdat we altijd iemand aan de deur zetten en het buiten ongezellig maken door hekken te plaatsen. Bij feestjes informeren we onze buren met een briefje in de bus en vragen we hen ons te contacteren in plaats van de politie als er problemen zijn. Het gebouw is niet fantastisch geïsoleerd, maar voor de ramen zetten we panelen en een muziekinstallatie met begrenzer staat op ons verlanglijstje. We willen al die zaken doorgeven aan de volgende generatie, maar vooral dat het belangrijk is verantwoordelijkheid te nemen. Het is voor niemand leuk als het jeugdhuis negatief in beeld komt.”

Vergrijzing

Gisteren zat het team samen met jeugdschepen Véronique Buyck (Groep 82) en de lokale politie. Die bevestigt dat de tussenkomsten van de politie bij het jeugdhuis te verwaarlozen zijn. Schepen Buyck hoopt dat de nieuwe bestuurders hun beste beentje zullen voorzetten. “De Komeet is goed bezig en ik hoop dat het nieuwe bestuur op hetzelfde elan doorgaat. Het jeugdhuis heeft een sociale functie en het is tof dat de Ardooise jeugd in hun eigen gemeente kan uitgaan.”

“Ardooie is bovendien een vergrijzende gemeente”, pikt Tobias Callewaert van de jeugddienst in. “Gelukkig hebben we nog een middelbare school. De leerlingen van het Instituut Heilige Kindsheid (IHKA) komen niet alleen uit Ardooie, maar ook uit de omliggende gemeentes. Dankzij het jeugdhuis raken velen van hen hier toch verankerd.”