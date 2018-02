Ben Weyts in 't Hofland 20 februari 2018

Op vrijdag 23 februari gaat minister Ben Weyts in gesprek met volksvertegenwoordiger Brecht Vermeulen (beiden N-VA) in 't Hofland aan de Oude Lichterveldsestraat 13.





Dit vanaf 20 uur. De toegang is vrij. N-VA afdeling Ardooie-Koolskamp zal van deze avond gebruik maken om een aantal plaatsen op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend te maken. (CDR)