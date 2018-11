Belleman krijgt opdracht van Britse koningin ARDOOIENAAR NEEMT DEEL AAN WERELDWIJDE OPROEP TOT VREDE CHARLOTTE DEGEZELLE

07 november 2018

02u23 1 Ardooie Donald Debel (71) is één van de 100 bellemannen wereldwijd die op 11 november op verzoek van de Britse koningin deelneemt aan 'A Cry for Peace Around the World'. In de Sint-Martinuskerk zal hij een warme oproep lanceren voor de wereldvrede.

Donald Debel, sinds 10 jaar de officiële belleman van Ardooie, valt nu zondag een bijzondere eer te beurt. "Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog neemt koningin Elizabeth het initiatief voor 'A Cry for Peace Around the World", vertelt hij. "Wereldwijd zullen 100 bellemannen om 19.05 uur Belgische tijd oproepen tot vrede. Toen ik die brief in de bus kreeg, was ik erg verrast. Hoe ze bij Buckingham Palace mijn gegevens hebben gevonden, is me niet duidelijk. Ik vermoed via de Orde van de Belleman."





Hoogtepunt

Bruno Peek, woordvoerder van de Britse koningin, bezorgde Donald de tekst die hij op Wapenstilstand zal voordragen. "Iedereen geeft de speech in zijn eigen taal. Ik heb de Engelse tekst dan ook laten vertalen." Dat de bellemannen op Wapenstilstand een belangrijke rol krijgen, is geen toeval. Tijdens de oorlog was de pers quasi volledig ontmanteld en was het de belleman die het nieuws bracht.





"Het wordt een emotioneel moment", blikt Donald vooruit. "Met m'n verleden als militair beleef ik zo'n zaken heel intens, maar de Groote Oorlog was ook nooit een ver-van-m'n- bedshow. Als kind al hoorde ik het verhaal over m'n tante die op 12-jarige leeftijd omkwam op de allerlaatste dag van de oorlog, toen er een granaat in hun schuilkelder gegooid werd. Hoewel ik haar nooit gekend heb, ben ik peter van haar graf op de oude stedelijke begraafplaats in Roeselare. Jaarlijks leg ik er een klaproos. Het is een grote eer dat ik de slachtoffers mag herdenken. Ik ga serieus m'n best doen. Ik oefen voor elke opdracht, maar hiervoor ga ik toch een tandje bijsteken. De tekst moet in m'n hoofd zitten. Ik zal mijn uniform dragen met trots en mijn schoenen extra goed poetsen. Het moet en zal 'af' zijn, want dit wordt het hoogtepunt van mijn bellemancarrière."