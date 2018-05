Bedrijfsleider (46) krijgt rijverbod voor zwaar ongeval met Porsche 16 mei 2018

Een 46-jarige bedrijfsleider uit Deerlijk is in de Brugse politierechtbank veroordeeld voor een zwaar ongeval waarbij hij vorige zomer zelf levensgevaarlijk gewond raakte. P.V., een gepassioneerde rallypiloot, verloor op 7 augustus even voor 1 uur de controle over het stuur van z'n Porsche op de E403 in Ardooie. Volgens een expert reed hij op dat moment liefst 160 km/uur. V. botste tegen de middenberm en werd naar de andere kant van de weg gekatapulteerd. Hij ging over de kop en kwam uiteindelijk pas 160 meter verder tot stilstand. De man lag uiteindelijk drie weken in coma. Op het moment van het ongeval had hij 1,27 promille alcohol in z'n bloed. "Hij was op de terugweg naar huis na een vakantie aan zee", pleitte z'n advocaat. "Hij had in de namiddag een flesje wijn gedronken, maar dronk 's avond op restaurant bewust niets meer." Politierechter Peter Vandamme beperkte de straf voor P.V. tot één maand rijverbod en 1.600 euro boete. (SDVO)