Basisschool De Horizon organiseert minibetoging tijdens grote onderwijsstaking: “We beseffen dat we de mooiste job ter wereld hebben en willen die ten volle kunnen uitvoeren” Charlotte Degezelle

19 maart 2019

De algemene staking in het onderwijs op woensdag 20 maart zal zich stevig laten voelen in het basis- en kleuteronderwijs in de Mandelstreek. In de meeste scholen zijn de lessen verstoord en heel wat scholen sluiten zelfs volledig de deuren, al is er veelal wel opvang voorzien. Het team van basisschool De Horizon uit Koolskamp wil de leerlingen niet in de steek laten maar gelijktijdig toch een duidelijk signaal geven. Het team plant daarom een actiedag met de leerlingen, inclusief minibetoging op het Dorpsplein.

Onder de slogan “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” staakt het onderwijs op woensdag 20 maart. Hiermee klaagt men de stijgende werkdruk aan door onder meer een gebrek aan ondersteuning aan de scholen om de impact van het M-decreet op te vangen, de hoge ziektecijfers, de pensioenbesparingen die blijven doorgaan en het uitblijven van maatregelen voor werkbaar werk. Uit een rondvraag door deze krant blijkt de stakingsbereidheid in de Mandelstreek enorm groot.

Heel wat scholen blijven gewoon dicht en ook bij de 20 leerkrachten van basisschool De Horizon in Koolskamp, goed voor zo’n 200 leerlingen, viel de oproep om te staken niet in dovemansoren. Toch beslisten ze om het anders aan te pakken. “We hebben er intern serieus over doorgeboomd en onderschrijven de noden en eisen die door de vakbonden opgelijst werden volledig”, vertelt zorgcoördinator Hanne Stroobant. “We konden, helaas zonder al te veel denkwerk, voor elk actiepunt genoeg voorbeelden uit onze eigen praktijk opsommen. De kerngedachte voor ons is: laat ons ons werk doen! We doen dit heel erg graag, met de nodige passie en zien onze kinderen simpelweg graag. Maar ons emmertje loopt stilaan over waardoor we steeds gefrustreerder raken. We krijgen het gevoel dat we onze kernopdracht niet meer kunnen uitvoeren. Het kan zo niet langer. Maar als we staken hebben we het gevoel dat we onze kinderen in de steek laten, dat we ons probleem afwentelen op de ouders, dat we collega’s opzadelen met onze groep. Deze afwegingen zaten ons echt niet lekker. Gelijktijdig willen we deze actiedag ook niet ongemerkt laten voorbijgaan.”

Het team stak dan ook de koppen bij elkaar en besliste om een eigen actiedag op poten te zetten samen met de kinderen, en zelfs hun ouders en grootouders. “We gaan in alle klassen uitleggen waarom de juffen en meesters zich zorgen maken. We vinden het nodig dat de kinderen weten waarom er actie gevoerd wordt. Maar evenzeer belangrijk is het feit dat we een positieve boodschap willen brengen: de juffen en meesters houden van hun job. De oudste leerlingen mogen bovendien het kabinet van de minister van onderwijs opbellen waar ze te woord gestaan zullen worden door de kabinetschef. Op die manier kunnen de kinderen ervaren dat er tenminste geluisterd wordt, dat er positieve manieren zijn om met frustraties om te gaan. Ook maken alle klassen op hun niveau leuzen, spandoeken,… . Die zullen we meedragen tijdens een minibetoging die we om 10.30 uur organiseren op het Dorpsplein. We roepen de ouders en grootouders op om mee te stappen in onze mars. We hopen om op die manier een positief signaal te geven. We beseffen dat we de mooiste job ter wereld hebben en we willen die dan ook ten volle kunnen uitvoeren.”

Ook in GO!basisschool De Plataan in Roeselare wordt morgen niet gestaakt. Maar dat vooral uit plichtsbesef. “Vrijdag staat ons schoolfeest in CC De Spil op de agenda”, vertelt directeur Mieke Vandemaele. “Morgen staat de eerste generale repetitie op het programma. Het team is al maanden bezig met de voorbereiding en iedereen wil straks schitteren op het podium. Daarom maken ze de bewuste keuze om morgen wel voor een normale schooldag te gaan. Was er geen sprake geweest van het schoolfeest dan was het wellicht totaal anders geweest.