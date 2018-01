Auto vat vuur na knal tegen betonblokken 27 januari 2018

In de Tombrugstraat in Ardooie knalde gisteravond omstreeks 19.30 uur een bestuurder met zijn auto tegen twee betonblokken langs de weg. De bestuurder reed in de richting van Roeselare toen het in een bocht naar links mis ging. De bestuurder raakte met zijn auto rechts van de weg en knalde op twee betonblokken. Eén betonblok werd door de klap enkele meters verder geslingerd. De auto kwam uiteindelijk enkele meters verder tot stilstand. Arbeiders van een bedrijf uit de buur, hoorden de klap en hielpen de bestuurder de auto die kort daarna vuur vatte. De bestuurder raakte niet gewond. De brandweer kon de motorkap van de auto in brand stond snel blussen. (AHK)