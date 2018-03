Auto knalt tegen verlichtingspaal 27 maart 2018

03u25 0

In de Lichterveldsestraat knalde gisterenmorgen omstreeks 7 uur een bestuurder met zijn Ford Focus tegen een verlichtingspaal. De bestuurder reed in de richting van Koolskamp toen het in een flauwe bocht naar links misging. Hij week met zijn Ford Focus af naar links en botste tegen een verlichtingspaal. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder uit zijn voertuig te helpen, hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De Lichterveldsestraat was een tijdlang afgesloten. (AHK)