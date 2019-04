Arthur en Agnes viering hun 60-jarig jubileum. Joke Couvreur

07 april 2019



Arthur Brulez (82) en Agnes Houthoofd (82) werden zondag in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Ardooie in zaal Hoornaert te Kachtem. Het koppel leerde elkaar kennen op het bloemenbal tijdens de kermis van Ardooie. Ze hebben twee zonen en een dochter. Ondertussen zijn er ook al zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Arthur werkte eerst in de textiel bij Sioen en daarna bij Seyntex in Tielt. Agnes werkte negen jaar in Roeselare bij een bedrijf waar ze rolluiken maakten. Samen houden ze van fietsen en Agnes turnt ook heel graag.