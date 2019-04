Ardooise interieurexpert Fraeye speelt in op steeds kleinere woningen CDR

04 april 2019

08u42 0 Ardooie Interieurproducent Fraeye lanceert volgende week tijdens de Milan Design Week 2019 samen met de Antwerpse Co.Studio een nieuwe collectie die functionaliteit en ontmoeting met elkaar combineert. Ze spelen hiermee in op twee trends: het steeds huiselijker worden van professionele omgevingen en de steeds kleiner wordende thuisomgeving.

“Zo tillen we woon- en werkplekken op naar warme, moderne ontmoetingsplekken”, opent Bert Fraeye, zaakvoerder van Fraeye.De nieuwe Co.llection biedt een oplossing voor ruimtes waar gewerkt en geleefd wordt . Het nieuwe assortiment omvat drie onderdelen die samen één mooi geheel vormen. ‘Cube’ vormt het hart van de opstelling waar modulair, de juiste combinaties van functies zoals bar, koken, eten, samenkomen en bij te praten. “Met dit object bieden we een tijdloze en elegante oplossing dat in elk interieur past. Het is geschikt voor thuisgebruik, maar kan ook in een professionele omgeving, zoals een vergaderruimte, receptie, lobby of co-working space geïntegreerd worden”, legt Gert Van den Steen, zaakvoerder van Co.Studio uit. Het tweede element is ‘Screen’ dat een trendy, gepersonaliseerde multimediaoplossing voor leef-, ontvangst- en vergaderruimtes biedt. Het platform bestaat uit een strak OLED 4K beeldscherm met geïntegreerde speakers, aangevuld met klasse A akoestische panelen. “Het geheel is 360° draaibaar, waardoor elke ruimte een nieuwe aanblik krijgt. De bekleding van de panelen kan men vrij kiezen en de achterkant kan optioneel als magnetisch schrijfbord gebruikt worden”, vult Pieter Fraeye aan. Het derde element van het gamma, ‘Storage’, bestaat uit verschillende volumes die als een totem opgesteld worden. “Er kunnen 2 tot 3 lagen boven elkaar worden geplaatst, elk met aparte functionaliteiten. Het is onder andere geschikt voor koeling, als wijnbar en koffiehoek of als bibliotheek. De lagen kunnen bovendien onafhankelijk van elkaar roteren, zodat elke richting een andere invulling krijgt. Het maakt dat dit element in een leefruimte, vergaderzaal, lobby of receptieruimte meteen in het oog springt”, besluit Christian Van Suetendael. Meer op www.co-llection.today.