Ardooise dj Dennis Cartier hot in India

07 januari 2019

15u45 0

2018 was een bewogen jaar voor de ardooise dj Dennis Cartier, in het dagelijkse leven gekend als Dennis Parmentier. Hij tekende een contract bij de wereldvermaarde dj Fedde Le Grand en z’n nummer ‘Underground Melody’ werd opgepikt door de Franse dj David Guetta die ’Underground melody’ eenplaatsje gaf in zijn playlist op Spotify, goed voor 38 miljoen luisteraars per maand. In december tourde Dennis door India. Hij was er te zien in Mumbai, Jaipur en Hyderabad. Ook een onmoeting met Indiaanse dj ster Nucleya mocht niet ontbreken. Van z’n Indisch avontuur verspreid Dennis Cartier nu een filmpje dat je hier onder kan bekijken. .

Ondertussen zijn er nog twee nieuwe nummers beschikbaar op Spotify: Viola/La Paz EP. Dit op het label van niemand minder dan Gregor Salto, één van de grootse Latin/Tribalhouse producers/dj’s in de scene. Voor Viola vond Dennis zijn inspiratie tijdens zijn optreden in Marokko 2 jaar terug. De eerste release van 2019 wordt Josh Lasden - Love At Breakfast (Dennis Cartier 2019 Remix) en is vanaf 14 januari te vinden op Spotify. Later dit jaar komt er nog een tweede release aan op Darklight Recordings van Fedde Le Grand genaamd Ooh.