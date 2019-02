Ardoois meubelfabrikant wint prestigieuze Henry Van De Velde-award Sam Vanacker

24 februari 2019

18u02 0 Ardooie Het Ardooise familiebedrijf De Zetel heeft een Henry Van de Velde-award in de wacht gesleept in de categorie Company. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan bijzondere designproducten.

De Henry van de Velde Awards zijn zowat de meest prestigieuze designprijzen van België. Opmerkelijk genoeg gingen er van de zestien uitgereikte awards dit jaar acht naar West-Vlaanderen. De Zetel uit Ardooie, waar al sinds 1923 houten stoelen en tafels worden gemaakt, won goud in de categorie Company.

Het bedrijf wordt gerund door Geert Behaeghel en diens zoon David Behaegel, waarmee de stoelenfabrikant al aan de vierde generatie toe is. In totaal werken er een kleine zestig mensen en elke week worden er maar liefst 3.000 stoelen gemaakt. Het bedrijf ontwikkelde in 2012 een eigen designcollectie waarbij er samengewerkt wordt met tal van toonaangevende ontwerpers. Bovendien doen grote namen uit de designwereld een beroep op het bedrijf.

“De keuze voor De Zetel is vooral te wijten aan hun sterke wereldwijde positionering op de markt, wat dan weer te danken is aan de grote technische expertise en het machinepark die ze opbouwden”, aldus de jury van de Van de Velde Awards. “Die troeven stellen ze dan weer ten dienste van fabrikanten en designers en dat verdient erkenning.”