Ardoois gemeentehuis breidt uit voor komst OCMW-diensten 01 juni 2018

02u33 0 Ardooie Het Ardooise gemeentehuis groeit. Vanaf 2018 worden de diensten van het OCMW samengebracht met de gemeentelijke diensten en beiden zullen ook samen gehuisvest worden. Maar hiervoor is het gemeentehuis, waar ook de politie onderdak vindt, te klein. De politie verkassen naar het vroegere gemeentehuis, nu de thuishaven van het OCMW, bleek geen optie.

Wel wordt onderzocht welke functie dat gebouw kan krijgen. Het gemeentehuis zelf krijgt een bijgebouwtje ontworpen door het Meulebeekse architectenbureau GC Architecten. Concreet zullen de OCMW-diensten de huidige politieburelen inpalmen. De politie verhuist naar het bijgebouw dat een ontvangstruimte en burelen zal herbergen. De garages worden vervangen door carports.





Speeltuigen

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) wil de aanbesteding graag dit jaar nog rond krijgen. Raadslid Kimara Goethals (SamenPlus) is bezorgd dat de speeltuigen hierdoor verdwijnen, maar dat is niet het geval. Kurt Eeckhout (N-VA) daarentegen vroeg zich af of een tweede verdieping geen oplossing is. Maar volgens burgemeester Callens zou dat architecturaal te bombastisch geweest zijn.





(CDR)