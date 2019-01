Ardoois crematorium volledig van de baan CDR

11 januari 2019

Er komt geen crematorium op bedrijventerrein Ter Vlucht langs de E403. Het Ardooise gemeentebestuur keurde in 2016 een samenwerkingsovereenkomst goed met de bvba Crematorium Ter Vlucht voor de bouw van een crematorium dat jaarlijks goed zou zijn voor 4.000 crematies. Maar Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans kante zich fel tegen deze publiek-private samenwerking. Zij oordeelde dat een crematorium uitgebaat dient te worden door de privé en vernietigde de plannen. Maar Ardooie bleef zoeken naar een oplossing. Nu is duidelijk geworden dat het crematorium er nooit zal komen. De gronden zijn namelijk verkocht aan Argent Alu, het dochterbedrijf van Renson in Waregem die in 2017 nog het Ardooise familiebedrijf Louage & Wisselinck – Rob, overnam. Zij zijn gespecialiseerd in deurbeslag en plannen op de site een nieuwe productiehal. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro.