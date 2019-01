Ardooie zoekt onkruidwieders CDR

07 januari 2019

De gemeente Ardooie zoekt jobstudenten die tijdens de maanden juli en augustus handmatig onkruid willen wieden. Dit samen met een medewerker van de technische dienst. Er wordt gewerkt in de periodes van 1 tot 19 juli en van 29 juli tot 30 augustus van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Het brutoloon per uur bedraagt 11,23 euro. Geïnteresseerden kunnen zich voor 31 januari kandidaat stellen via personeel@ardooie.be met vermelding van naam, adres, leeftijd en welke week/weken je wil werken.